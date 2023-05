WEER. Vanochtend helder weer in Sint-Pieters-Leeuw

EXCLUSIEF. Iconisch Goudkas­teel­tje waar Will Tura trouwde, is gesloopt, maar wij mochten een laatste keer binnenkij­ken

Een prachtig stukje Halse geschiedenis is niet meer: het iconische Goudkasteeltje in Buizingen is onder de sloophamer verdwenen. Bijna zeventig jaar lang woonde ondernemer Pieter Van Cauwelaert er met zijn gezin, en ontving hij er vrienden, politici en artiesten. Maar er was niemand meer om het kasteeltje te onderhouden, en dus viel het ten prooi aan jarenlange leegstand, verloedering en inbraken. De bedden, de keuken, het zwembad: het hele domein ademt vergane glorie.