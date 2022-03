Week van de Nostalgie haalt Garry Hagger maar ook Roel Vanderstukken naar Sint-Pieters-Leeuw

“De meest opvallende vernieuwing is een TD op vrijdagavond in Laekelinde, met De Corsari’s met Roel Vanderstukken en Sara De Koster”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) die bevoegd is voor Senioren. “Elke zestigplusser uit Sint-Pieters-Leeuw is er welkom. Het is een klassieke staande fuif, maar wel voor de swingende senior met een cavabar in plaats van een koffiebar. Daarnaast hebben we blijvers omdat ze hun waarde hebben bewezen. We denken dan vooral aan de woensdagnamiddag bijeenkomst in de sporthal, waar we dit jaar twee optredens aanbieden, samen met koffie en een lekker gebakje. Bussen worden voorzien, met aandacht voor de minder mobiele senioren, zodat ook zij erbij kunnen zijn.”