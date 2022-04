Waterlek spoelt fundering weg: “Halsoverkop alles moeten achterlaten”

“Maken dat ze weg waren, meer konden en mochten ze niet meer doen.” Aan het woord: Latifa Msaddag. Zij is de eigenares van de getroffen woning in de Brusselbaan, in de omgeving van het kruispunt met de Bergensesteenweg. “Het was een bevel van een werknemer van De Watergroep die vervolgens ook de hulpdiensten verwittigde”, gaat het verder. “De problemen begonnen eigenlijk zaterdag al. Toen hoorden we een luid lawaai – het leek wel een motor te zijn. Ik nam toen al contact op met De Watergroep en ze gingen maandagochtend iemand sturen voor een controle. En zo geschiede. Rond 9 uur arriveerden die mensen en werd het voetpad opengelegd. Vervolgens zagen ze een grote ruimte onder het voetpad en de woning. Al de ondergrond bleek weggespoeld te zijn. Het leek wel één groot zwembad te zijn. Mijn dochter van 27 mocht geen spullen meer bij elkaar zoeken voor ze naar buiten ging. Ze had zich net gewassen en droeg haar werkkledij als stewardess bij Brussels Airlines. Meer heeft ze momenteel niet bij zich. Ook het gezin dat het appartement in het gebouw huurt moest onmiddellijk vertrekken.”

Buren

De politiezone Zennevallei en de brandweerzone Vlaams-Brabant West snelden ter plaatse. De situatie bleek onmiddellijk zeer kritiek te zijn. Naast afgevaardigden van de nutsmaatschappijen kwam ook een stabiliteitsingenieur ter plaatse voor verder onderzoek. Ook buren Toufik Elhairi en Laila Benhou liepen naar buiten. “Sinds 10 uur staan we hier op straat”, zuchten ze. “Niet eenvoudig zo tijdens de ramadan. En we zijn er ook helemaal niet gerust in. Dat onze kelder onder water staat is één ding, maar als het huis naast ons instort staat het buiten kijf dat we ook in de brokken gaan delen. Voorlopig kunnen we ook niet meer thuis verblijven omdat onder meer de gas is afgesloten. De gemeente gaat voor ons wel een oplossing zoeken.”