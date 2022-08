Vrijdagmarkt verhuist opnieuw naar Rink

De locatie langs de Pastorijstraat werd normaal pas eind september geëvalueerd, maar een overgrote meerderheid van de marktkramers is nu al overtuigd dat de markt langs de Rink een betere optie is. “Sommige zaken moet je uittesten om echt te weten wat de effecten en ervaringen zijn”, aldus burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Daarom hadden we in samenspraak met de marktkramers beslist om de nieuwe locatie eerst uit te testen voor een 5-tal maanden. Liefst 80% van de marktkramers geeft nu aan de oude locatie te verkiezen, op basis van hun ervaringen van de afgelopen maanden. Zij gaven aan dat het onder de kerktoren gezelliger was en de zichtbaarheid voor passanten groter was. Dat gaf voor hen de doorslag.”