Voormalige volleybalcoach ontsnapt aan alcoholslot

Medische toestand in nieuw kraakpand Wetstraat is onrustwek­kend

De medische zorgen in het kraakpand naast het CD&V-partijhoofdkwartier in Brussel lopen op volgens het collectief ‘Stop de Opvangcrisis’. Intussen is er volgens het collectief nog geen enkele oplossing van de regering uit. “Lang op straat leven eist zijn tol.”