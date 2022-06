Volle Gaas! Nieuwe autoluwe route moet Pajotse pendelaars op de fiets krijgen naar de hoofdstad: “Soms sta je hier anderhalf uur in de file. Met de fiets duurt het 50 minuten”

Pajottenland/ZennevalleiWie vanuit het Pajottenland met de fiets naar het werk wil in Brussel krijgt er met de Volle Gaas-route een nieuwe optie bij. Het autoluwe alternatief van de fietssnelweg is uniek en moet nog meer pendelaars op de fiets krijgen.

‘Volle Gaas’ is geen referentie aan de bekende strijdkreet van Sam Gooris op Vlaamse podia, maar wel een knipoog naar Vollezele en Gaasbeek, twee dorpen die op de 28 kilometer lange fietsroute liggen. De Volle Gaas-route doorkruist Galmaarden, Gooik, Lennik en Sint-Pieters-Leeuw. Op de grens van het Negenmanneke en Vlezenbeek rij je de hoofdstad binnen en kan je aansluiten op bestaande fietsroutes.

Quote Het is in de eerste plaats een route voor pendelaars maar we kunnen die route ook in de verf zetten als toeristi­sche verbinding met de hoofdstad, want je kan ze perfect in beide richtingen fietsen Schepen van Toerisme Ludo Van Paepegem (CD&V)

“De fietssnelwegen naar de hoofdstad krijgen overal vorm maar er zijn regio’s die een blinde vlek zijn als het gaat om fietsverbindingen”, weet gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V). “Het Pajottenland is er één van. Daarom waren we als provincie snel overtuigd toen we het idee hoorden om een nieuwe fietsverbinding uit te stippelen. In het Pajottenland kan je namelijk geen fietssnelwegen van vier meter breed aanleggen. Het zou zelfs zonde zijn om hier nog meer te verharden.”

Volledig scherm Gedeputeerde Tom Dehaene (CD&V) en burgemeester Simon De Boeck (CD&V) van Gooik hangen het eerste bordje op in de Herdeweg in Vlezenbeek. © Bart Kerckhoven

En dus werd er gekozen voor een autoluwe fietsroute. Eentje die zelfs langs pareltjes als Paddenbroek en de oude trambedding in Gooik of het Kasteel van Gaasbeek gaat. “Het is in de eerste plaats een route voor pendelaars maar we kunnen die route ook in de verf zetten als toeristische verbinding met de hoofdstad”, zegt schepen van Toerisme Ludo Van Paepegem (CD&V) van Galmaarden. “Want je kan ze perfect in beide richtingen fietsen.”

Veel tijdswinst

In de eerste plaats moet de route vooral de fietsende pendelaars een zetje geven. “Er kan veel tijdswinst gemaakt worden”, zegt burgemeester Simon De Boeck van Gooik. “Als ik ‘s ochtends zie hoe de files aan de verkeerslichten in Leerbeek alleen maar groter worden… Soms rij je met de wagen tot anderhalf uur voor je op je bestemming in Brussel bent vanuit Gooik. Een ritje met de fiets neemt 50 minuten in beslag en het is nog gezond ook.”

Volledig scherm De gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Lennik en Galmaarden werken samen met de provincie en het Regionaal Landschap om de Vollge Gaas-route uit te stippelen. © Bart Kerckhoven

De autoluwe fietsroute is een nieuw concept in Vlaanderen. Ook in andere provincies is er potentieel en wordt er gekeken naar het project in het Pajottenland. De bedoeling is dat de route de komende maanden met activiteiten extra in de verf gezet wordt. Deze week wordt de verbinding uitgepijld en vanaf 20 juni kan ze dan voor het eerst gefietst worden. Binnenkort komt ook nog www.vollegaas.be online waar iedereen alle informatie kan vinden over het traject.

De vraag is of de fietser nog wel nood heeft aan alweer een nieuwe bepijlde route. “In deze tijden grijpen mensen natuurlijk wel naar apps als Google Maps om hun routes berekenen maar dat is niet echt veilig”, zegt projectleider Joris Van Damme van de provincie Vlaams-Brabant. “Een bewegwijzerde route is veel comfortabeler. En meteen is het ook een aanzet voor de gemeentebesturen om bepaalde trajecten op de route fietsvriendelijker te maken. Zo weten fietsers dat die route zeker onderhouden zal worden.”

Volledig scherm De gemeentebesturen van Sint-Pieters-Leeuw, Gooik, Lennik en Galmaarden werken samen met de provincie en het Regionaal Landschap om de Vollge Gaas-route uit te stippelen. © Bart Kerckhoven

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.