Voka Vlaams-Brabant bezoekt innovatieve productiesite van jarige brouwerij Lindemans

Het bezoek kaderde in de tweehonderdste verjaardag van de brouwerij. Want Voka-Kvk zet voor het eerst de jarige bedrijven in de provincie in de bloemetjes. “We vinden het belangrijk om dicht bij onze leden te zijn en mee belangrijke gebeurtenissen te vieren”, aldus Kris Claes. Wanneer ze hun tweehonderdste verjaardag vieren is het natuurlijk extra mooi om het bedrijf in de bloemetjes te zetten. Dit jaar is brouwerij Lindemans de oudste jubilaris van de provincie en dat vieren ze met een grootschalige investering in een extra productiesite. Voor ons is de brouwerij dan ook een uitgangsbord: een onderneming die jaar na jaar is blijven innoveren en investeren in vernieuwing en verbetering. We zijn dan ook trots om te zien dat zij al zo lang succesvol blijven ondernemen en ervoor kiezen om hun nieuwe site ook in onze provincie te bouwen. Zo tonen ze ook aan dat innovatie van alle leeftijden is en dat kunnen we alleen maar toejuichen.”