Vlezenbeek is dit jaar decor voor nieuwe editie Urban Run

“Naast de mooie landelijke gebieden die Vlezenbeek te bieden heeft, doorkruisen we ook verschillende gebouwen die niet uit het Vlezenbeekse straatbeeld weg te denken zijn, maar voor velen vanbinnen nog onbekend zijn. Denk maar aan het revalidatieziekenhuis Inkendaal dat al vele jaren gekend is om zijn expertise in het revalideren van mensen met complexe aandoeningen”, klinkt het. “Daarnaast doorkruisen we ook nog Nechly, Dorp 17, Aterlier 24, Ave Maria lagere school, De Pastorij, Ave Maria kleuterschool, Voetbal SK Vlezenbeek, Brouwerij 4 Pajot, Schuur Keymolen, kledingwinkel Boomerang Kids en de Merselborre. De hele route is ongeveer 6 km lang.”

De Urban Run is geen wedstrijd maar een recreatief gebeuren. Je kan kiezen om het parcours één of twee keer te lopen of te wandelen. Over het hele parcours is extra animatie voorzien waardoor de run zowel op maat is van de sportieve als de recreatieve sportbeoefenaar. De Urban Run is ook toegankelijk voor mensen met een rolstoel. “We voorzien een aangepast parcours waardoor je ook doorheen verschillende gebouwen gaat”, klinkt het nog. “Het is echter wel aangeraden een begeleider te voorzien die je kan helpen om bijvoorbeeld vlot de straat over te steken.”