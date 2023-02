Vlaams Belang eist ontslag staatssecretaris de Moor nadat asielzoekers in Ibis-hotel werden ondergebracht: “Hou de eer aan jezelf”

Onder leiding van Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken en Kamerfractieleider Barbara Pas voerde het Vlaams Belang zaterdagochtend actie tegen de overbrenging van 163 asielzoekers in het IBIS-hotel van Ruisbroek (Sint-Pieters-Leeuw) na de ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat in Brussel. Ze eisten tijdens de actie onder meer het ontslag van staatssecretaris Nicole de Moor (CD&V). “Nicole, ons land zit vol”, klonk het.

Een woelige en chaotisch week: zo valt het wel te beschrijven als we het hebben over de ontruiming van een kraakpand vol asielzoekers in de Paleizenstraat. Zo’n 163 daarvan werden plots en zonder medeweten van zowat iedereen die dat net wél zou moeten weten, overgebracht naar het Ruisbroeks IBIS-hotel. Prioritair wordt het hotel intussen wel leeggehaald. Tegen midden volgende week moet het terug helemaal leeg zijn. Politici wijzen naar elkaar: iedereen is bevoegd, niemand is verantwoordelijk. Brussels minister-president Rudi Vervoort (PS) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor (CD&V) inclusief. Die laatste voelt nu ook binnen haar eigen regering oppositie. Maar ook buiten die regering, van Vlaams Belang onder andere.

Ontslag

Lokale fractieleider Eddy Longeval, Senator Klaas Slootmans, Federaal Volksvertegenwoordiger Katleen Bury, voorzitter Tom Van Grieken en Kamerfractieleider Barbara Pas tekenden zaterdagochtend present op een grasveld naast het hotel, net zoals een honderdtal militanten. Tijdens de actie werd hevig afgegeven op onder meer staatssecretaris de Moor, waarvan ze het ontslag eisen. “We staan hier vandaag om de staatssecretaris aan haar loze woorden en gebroken beloftes te herinneren”, begon Barbara Pas haar toespraak. “Er moet een drastische ommekeer komen in het asielbeleid dat volledig uit de hand gelopen is. Kortere procedures en meer mensen terug naar huis sturen, daar is nog niets van gekomen. Het enige wat er vooruit op is gegaan is het aantal asielzoekers, opvangplaatsen en het budget voor asielopvang. De ontruiming van het kraakpand in de Paleizenstraat is zoals het asielbeleid: chaotisch en onvoorbereid.”

Ook Vlaams-Belang-voorzitter Tom Van Grieken was hard voor de Moor. “Momenteel zijn er 34.000 opvangplaatsen voor asielzoekers. Als regering is het opvangen van asielzoekers op hotel het slechts mogelijke signaal om te geven. Dat zal een aanzuigeffect creëren. Wij zijn geen hotel Belgica. Nicole, ons land zit vol. Ze krijgt in haar eigen regering zelfs geen draagkracht meer om maatregelen te nemen op vlak van asielbeleid. De Moor moet de eer aan zichzelf houden. Indien de Moor nog langer blijft zitten, is ze voor mij niet meer de staatssecretaris voor Asiel en Migratie, maar wel van spek en bonen. Mevrouw de Moor, neem ontslag.”

Volledig scherm Ook tegenstanders van Vlaams-Belang kwamen op straat en werden tegengehouden door de politie. © Amber Gys

LEES OOK

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.