Vijf geheimen achter Domein Groenenberg: “Door megalomane plannen van de regering was het bijna een pretpark geweest”

Brussel Nieuwe Brusselse cultuur­gids volgende week gelanceerd

De nieuwe editie van de cultuurgids BRUSSEL 2023 ligt vanaf 25 november terug in de boekhandel. In de gids staan grote tentoonstellingen en evenementen die kunst- en cultuurliefhebbers niet mogen missen. Ook de 130e verjaardag van de Art Nouveau in Brussel komt er uitgebreid in aan bod.

18 november