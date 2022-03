‘Vierkant groen’ en extra verkeerslicht op N6: voetgangers steken voortaan Bergensesteenweg veiliger over

Huizingen Laatste openlucht­zwem­bad in de streek sluit en dat lokt reacties uit: “Gezinnen die zich geen dure vakantie kunnen veroorlo­ven zijn de dupe”

Het openluchtzwembad op het provinciedomein in Huizingen sluit de deuren. Het nieuws slaat in als een bom en lokt heel wat reacties uit. We verzamelden enkele meningen over de sluiting van het laatste openluchtbad in de streek. “De vraag naar een zwemvijver valt bij de provincie al jaren in dovemansoren.”

