Vervuilende schoolbus vervangen door milieuvriendelijk exemplaar: “Ondanks stijgende CNG-prijs blijft dit een goede investering”

“Met de nieuwe schoolbus wordt er minder CO2 uitgestoten dan met een dieselbus”, legt schepen van Milieu Brahim Harfaoui (CD&V) uit. “Bovendien is de krachtige en zuinige CNG-motor van de nieuwe schoolbus minder lawaaierig en vervuilend. Er is maar liefst 95 procent minder uitstoot van fijn stof en tot 50 procent minder stikstofoxide-uitstoot.” De oude bus kon maar één klas per rit vervoeren maar voortaan kan de chauffeur twee klassen rondbrengen.