Verdeelde meningen over negatief advies voor erkenning moskee in Sint-Pieters-Leeuw: “Deze vereniging verdient beter”

Sint-Pieters-Leeuw Honderden klachten over Harry Pot­ter-spektakel: “Vermijd deze plek als de pest!”

De chaos is nu écht compleet: de afgelopen dagen stroomden opnieuw massaal klachten binnen over lichtspektakel ‘Harry Potter: A Forbidden Forest Experience’, dat momenteel plaatsvindt in Domein Groenenberg in Sint-Pieters-Leeuw. Honderden bezoekers stonden uren te wachten in de regen, om dan doodleuk te horen te krijgen dat het event werd afgelast. Maar daar bleef het niet bij. “Een voucher? Niets van. Dit is oplichting op grote schaal”, klinkt het bij een gedupeerd gezin. De organisatie betreurt de voorvallen.

6 januari