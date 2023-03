Vanochtend kans op lichte regen en redelijk helder weer in Sint-Pieters-Leeuw

Zes broers heropenen de brouwerij van hun grootvader na 50 jaar: “Brengen weldra de Geuze en Kriek terug naar Jette”

Na meer dan 50 jaar is er opnieuw leven in de brouwerij bij Taymans in Jette. Letterlijk dan, want zes broers besloten om samen het nalatenschap van hun grootvader verder te zetten. Net als vroeger zullen ze Geuze en Kriek brouwen, met een Saison en een IPA als nieuwe toevoegingen. “Bij de inhuldiging voelden we ons allemaal heel verbonden met onze familiegeschiedenis en onze gemeente”, vertelt François Taymans.