Vanaf 3 april kan je zelf 24/7 een afspraak vastleggen

Op 1 juli zal de dienstregeling definitief veranderen, waarbij er vrije inloop is op woensdagochtend en -middag voor alle diensten Bevolking. Voor de dienst Burgerlijke Stand en Vreemdelingen is er enkel afspraak mogelijk door de complexiteit van de dossiers. Op maandag blijven de loketten open tot 19 uur, en in juli en augustus blijft het zomerregime van kracht waarbij de loketten in de namiddag gesloten zijn. De bedoeling is om de best mogelijke dienstverlening te bieden aan de inwoners met de opstart van het digitaal afspraaksysteem, de verruiming van het vrije inloopmoment voor minder complexe diensten en het werken op afspraak voor complexere dossiers.