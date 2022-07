Van meubilair tot tapijten, 175 sluikstorters dumpten stiekem tonnen afval in Sint-Pieters-Leeuw en werden toch ontmaskerd: “Daders zullen betalen, al moeten we de deurwaarder langs sturen”

Het gemeentebestuur maakt een prioriteit van de jacht op sluikstorters. Zo werden er 175 mensen in 2021 betrapt. Ze kregen allemaal een GAS-boete en zo werd voor 15.790 euro aan boetes uitgeschreven. 12.630 euro daarvan werd al geïnd en wordt geïnvesteerd in camera’s. De overige 3.160 euro zal via de deurwaarder geïnd worden.

“95 procent van onze inwoners volgt de regels”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “De 5 procent die de regels niet volgen zijn storend, asociaal en dreigen ook die 95 procent correcte inwoners mee te laten betalen voor hun slecht gedrag. Ons handhavingsbeleid met betrekking tot sluikstorten is er dan ook een van nultolerantie. Onderzoek van wat men achter laat, infrastructurele ingrepen en camera’s helpen onze medewerkers om de pakkans te vergroten. Dit zullen we blijven doen en we zullen er nog verder op inzetten.”

De sluikstorters blijken van allerlei allooi te zijn. Zo werd een inwoner van Tubeke op 15 oktober 2021 betrapt langs de Bergensesteenweg. Hij betaalde een boete van 200 euro. In maart van dit jaar liep een man tegen de lamp die tapijten en bouwmateriaal dumpte langs de Broekweg in Ruisbroek. De inwoner van Anderlecht hoestte ook al 200 euro op en kreeg 245 euro opruimkosten aangerekend.

De jacht op sluikstorten blijft een prioriteit in Sint-Pieters-Leeuw. (Archiefbeeld van een sluikstort in 2019)

Een maand later werd nog een grote sluikstort aangetroffen aan de molok-containers in de Oeverbeemd. Grote zakken afval en verschillende stukken meubilair werden daar gedumpt. De gemeenschapswachten en de politie werkten samen om de dader te ontmaskeren. De man uit Ruisbroek kreeg liefst 3 GAS-boetes voor in totaal 600 euro en moet 315 euro aan opruimkosten betalen. Alles blijft voorlopig onbetaald maar de gemeente kondigt aan dat er nog een laatste aanmaning volgt voor de deurwaarder wordt ingeschakeld.

“Er werden extra camera’s onlangs besteld zodat onze medewerkers extra ogen en middelen krijgen om vaststellingen te doen”, geeft schepen van Afvalbeleid Brahim Harfaoui (CD&V) nog mee. “Binnenkort zullen er ook extra vaste camera’s bijkomen onder andere aan de Wandelingstraat om de Beemd in Ruisbroek af te dekken. En naast de GAS-boete rekenen we in de belangrijkste gevallen ook de opruimkosten aan.”

Wettelijk is het maximum bedrag van de GAS-boete beperkt tot 300 euro. Maar het is een onafhankelijk sanctionerend ambtenaar van Haviland die het uiteindelijke bedrag bepaalt.

