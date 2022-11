Uren schoolstraat Mekingenweg worden uitgebreid: “Duidelijker voor omwonenden en ouders”

Alsemberg/Lot Weredi lokt volle zalen met musical Domino

CC de Meent in Alsemberg is dit weekend even een musicaltempel. De Koninklijke Toneelgroep Weredi uit Lot voert er de musical ‘Domino’ op. Het verhaal is doorspekt met liedjes van Clouseau. Weredi riep voor de productie de hulp in van Ensemble Akkoord en levert zo voor het eerst in zes jaar nog eens een musical af. Het resultaat viel bij het publiek zeker in de smaak. De drie voorstellingen zijn haast zo goed als uitverkocht.

27 november