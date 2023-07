UiTPAS voortaan ook bij Chiro’s Zuun en Negenmanneke.

Emma (17) dingt 22 jaar na mama Stephanie (41) mee naar kroontje Miss België: “Moe­der-dochtermo­ment­je om nooit te vergeten”

Het is als het ware een moeder-dochtermomentje dat de geschiedenis in zal gaan. De Dilbeekse Emma Van Der Meeren (17) is kandidate voor Miss Vlaams-Brabant 2024. Hiermee dingt ze net als haar mama Stefanie Engelborghs (41) 22 jaar geleden mee naar het prestigieuze kroontje van Miss België. “Een betere steun en toeverlaat kan ik me niet wensen”, vertelt Emma.