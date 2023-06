Twintiger verrast door vondst elektronische wapenstok

Update YouTuber Acid belooft tijdens protest in Brussel comeback op maandag: “Heb manier gevonden om iets naar buiten te bren­gen”

Aan het Brusselse Justitiepaleis namen zondagmiddag enkele honderden mensen deel aan de manifestatie ‘Justice for Sanda Dia’. Ook YouTuber Acid was aanwezig, enkele dagen na de heisa rond een video die hij deelde over enkele Reuzegommers. “Ik heb gedaan wat jullie hadden moeten doen”, zegt hij in een eerste reactie aan Rosalie Pieters bij VTM Nieuws. “Morgen kom ik met meer”, zegt hij nog.