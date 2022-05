Twintiger die verdacht wordt van doodslag op date blijft in cel

Halle Twee op drie inwoners vinden verkeer niet veilig genoeg om kind te laten fietsen: auto blijft koning, zo blijkt uit enquête over mobiliteit

De Hallenaar ruilt zijn auto niet in voor de fiets. De fietszone valt wel in de smaak maar je kind naar school laten fietsen… Daar bedanken we nog even voor. De resultaten van een nieuwe bevraging van het Stadspanel geven stof tot nadenken. “Er is werk aan de winkel voor ons maar ook de Hallenaar heeft huiswerk”, stelt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen).

26 mei