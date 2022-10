Twee jaar cel voor gewapende overval langs autosnelweg

Het slachtoffer lag in de nacht van 2 op 3 juni 2020 te slapen in de stuurcabine van zijn vrachtwagen toen hij rond 02.00 ‘s nachts ruw gewekt werd door twee mannen. Die bedreigden hem met een mes en wilden hem beroven, maar de vrachtwagenchauffeur verzette zich hevig en slaagde erin de twee overvallers weg te jagen. Eén van beide daders raakte daarbij wel gewond en liet een bloedspoor achter.

“Het heeft zeer veel moeite gekost maar op basis van het DNA in dat bloedspoor konden we hem uiteindelijk identificeren”, zei het parket. “Het ging om een man die illegaal in België verblijft en gekend is onder verschillende aliassen, maar in Frankrijk al in de DNA-databank zat.” Het parket eiste dinsdag drie jaar cel tegen de man, die verstek liet gaan. Het vonnis valt op 25 oktober.