Tuincentrum Groendekor kan na zware brand deels heropenen: “Klanten boden spontaan aan om te helpen”

“Het is enorm hartverwarmend om te zien hoeveel mensen met ons meeleven. Ons hele team heeft hier veel steun aan.” De hevige brand van zaterdagavond betekent, zeker bij de start van het tuinseizoen, een mokerslag voor Groendekor in Sint-Pieters-Leeuw. Maar met goede moed heropent het team dit weekend al opnieuw het tuincentrum. “Elke klant bedanken we met een kleine attentie”, zegt medezaakvoerster Frie Carrein.

Wie langs de winkel op de Bergensesteenweg in Sint-Pieters-Leeuw rijdt, kan er niet naast kijken. De rechterzijde van het pand is bijzonder zwaar gehavend.

De brand ontstond zaterdagavond, toen er gelukkig niemand meer in de winkel aanwezig was. Dankzij de snelle reactie van voormalig eigenaar Pieter De Ridder en de directe interventie van de brandweer werd het ergste vermeden, al is de schade aanzienlijk. De burelen en de snijbloemenafdeling zijn compleet vernield, en ook een deel van de recent vernieuwde decoratieafdeling liep veel averij op.

Geen brandstichting

Naar de oorzaak van de vlammen is het nog steeds gissen. Er zijn vermoedens dat die ontstaan is in een elektriciteitskast, maar het parket kon dit niet bevestigen. “Het is zeker dat er geen sprake is van brandstichting”, zegt Sten Carrein, zaakvoerder van Groendekor.

Voor de burelen werd gelukkig snel een oplossing gevonden. Gedurende enkele maanden zal Groendekor evenwel een deel van de winkeloppervlakte moeten missen. “Het beschadigde deel zal gesloopt en opnieuw opgebouwd moeten worden. Dit zal zeker enkele maanden in beslag nemen.”

Groendekor werd enkele jaren geleden overgekocht door de Floralux Group. Op 1 april stond een feestelijke naamsverandering gepland en zou de winkel zo een derde vestiging van Floralux worden. Die plannen staan nu even op pauze. Groendekor zal dit weekend wel een deel van de winkel opnieuw openen. “Ons team is enorm gemotiveerd om opnieuw klanten te kunnen ontvangen”, aldus Carrein nog. “Sinds zondagochtend hebben we alles in het werk gezet om zo snel mogelijk te kunnen openen. Veiligheid staat echter voorop. Sinds dinsdag is een gespecialiseerde poetsfirma aan de slag om alles intensief te reinigen. Zelf mogen we dit niet doen, het moet heel correct verlopen in functie van de verzekering.”

Overspoeld door berichten

Intussen kan een deel van het eigen team van Groendekor ook weer aan de slag. Zij werken met man en macht om de toegankelijke afdelingen op punt te zetten voor de opening. “Vanaf zaterdag kunnen klanten bij ons opnieuw terecht voor buitenplanten en -potten, tuinmateriaal, moestuin, meststoffen, potgrond en de kippen- en dierafdeling”, aldus Frie Carrein, medezaakvoerster van Groendekor. “Voor kamerplanten, binnenpotten, woonaccessoires en snijbloemen is het nog even afwachten. We rekenen erop relatief snel nog enkele andere afdelingen te kunnen openen. Via onze website en sociale media houden we onze klanten op de hoogte.”

Het tuincentrum werd overspoeld door berichten van medeleven uit alle hoeken. Klanten boden zelfs spontaan aan om te helpen. “Het is enorm hartverwarmend om te zien hoeveel mensen met ons meeleven”, sluit Frie Carrein af. “We zullen niet ontkennen dat er tranen gevloeid zijn. Ons hele team heeft hier veel steun aan. Daarom willen we elke klant die dit weekend langskomt bedanken met een kleine attentie.”

Groendekor opent dit weekend volgens de gewone uren, op zaterdag en zondag doorlopend van 9 tot 18 uur.

