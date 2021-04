Trouwfeest met 30 aanwezigen stilgelegd: feestganger wil agenten omkopen met duizenden euro’s, bruid en moeder schelden agenten de huid vol

Sint-Pieters-Leeuw Sloopwer­ken aan Wilder­sport­com­plex gestart

31 maart In het gehucht Zuun in Sint-Pieters-Leeuw is de afbraak gestart van de sporthal in het Wildersportcomplex. De werken zullen in totaal ongeveer een jaar duren. De cafetaria en het zwembad blijven wel open. De verschillende sportverenigingen die gebruikmaken van de sporthal zullen uitwijken naar andere zalen in en buiten de gemeente. De sportdienst werkte een plan uit zodat iedereen kan blijven sporten op een andere locatie. De sporthal wordt gesloopt nadat er de voorbije jaren stabiliteitsproblemen werden vastgesteld. Het zwembad in het complex zal tijdens de werken wel openblijven. Na de verbouwingen zal er ook een afhaalpunt van de bib en een schoolbibliotheek in het complex gevestigd zijn.