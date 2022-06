Trajectcontroles leveren al resultaat op: aantal overtredingen spectaculair gedaald

Na twee maanden gebeuren er op de vijf trajectcontroles in de gemeente er al 80 procent minder snelheidsovertredingen. 99,3 procent van de chauffeurs houdt zich aan de snelheid. De trajectcontroles zijn allemaal geïnstalleerd op wegen waar maximum 50 kilometer per uur mag gereden worden. Sinds deze week is er ook een trajectcontrole operationeel op de doortocht aan de Rink waar een zone 30 van kracht is. Op die cijfers is het dus nog even wachten.