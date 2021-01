Tonnen bouwafval stiekem gedumpt in tuin Nadine: “Ongelofelijk. Dit was mijn droomhuis, maar ik wil er zelfs niet meer wonen nu”

Sint-Pieters-LeeuwDe tuin van het huis van Nadine Mulumba (40) in Sint-Pieters-Leeuw is door onbekenden volgestort met tonnen bouwafval. De verpleegster uit Ganshoren hoopt dat de daders gevonden worden, want het stort zelf opruimen zou meer dan 20.000 euro kosten. De politie is een onderzoek gestart. “Mijn wereld is ingestort. Nog voor ik aan de verbouwing kon beginnen, hangen er al slechte herinneringen aan vast.”

Nadine wordt er moedeloos van als ze de ravage in de tuin van haar huis overschouwt. Duizenden kilo’s bouwafval werden er gedumpt. Zakken vol puin, maar ook zonnepanelen en golfplaten vol asbest. Zelfs een volledig salon zweeft tussen het puin. “Het is ongelooflijk”, zucht ze. “Ik heb offertes opgevraagd om alles te laten opruimen. Dat kost me tussen de 20.000 en 30.000 euro. Omdat er ook asbest tussen ligt, kost het allemaal nog meer.”

Prachtig zicht op landelijke buurt

In februari 2019 kocht Nadine het huis in de Kerkhofstraat samen met haar toenmalige partner. “Ik was er meteen verliefd op”, zegt ze. “Het was mijn droomhuis. Je hebt er een prachtig zicht op de landelijke buurt en het is rustig wonen. Er waren verbouwingen nodig en er was al eens een aannemer komen kijken.”

Volledig scherm Vanuit de lucht ziet de ravage er nog hallucinanter uit. © rv

Jammer genoeg kwam het tot een relatiebreuk en van verbouwen kwam bijgevolg niets in huis. “De voorbije maanden heb ik het ontzettend druk gehad. Ik zorg voor mijn twee kinderen van zeven en negen jaar oud. Intussen proberen mijn ex en ik onze zaken te regelen, zodat we elk onze weg kunnen. Bovendien werk ik als verpleegster in een Brussels ziekenhuis, door de pandemie draaien we daar allemaal lange dagen. Omdat ik zoveel aan mijn hoofd had, ben ik de voorbije maanden niet vaak in Sint-Pieters-Leeuw geweest. In september was ik nog eens langs geweest. Toen lag er nog niets in de tuin.”

Dakramen gestolen

Deze maand keerde Nadine nog eens terug naar de Kerkhofstraat. Maar tot haar grote verbazing geraakte ze zelfs niet meer tot aan haar voordeur. “Mijn wereld stortte in”, zegt ze. “De hele tuin lag vol met afval. Nadien zag ik dat ook de dakramen gestolen waren. Zelfs een reeks dakpannen hebben ze meegenomen. Ik heb er geen idee van wie dit kan gedaan hebben. Het huis ligt helemaal aan het einde van de straat. Je moet al weten dat het hier onbewoond is. Anders doe je dit niet.”

Vrachtwagen op de oprit

Nadine ging aankloppen bij de buren. “Ze hebben maanden geleden wel eens iemand zien arriveren en zelfs een vrachtwagen de oprit zien oprijden”, vertelt ze. “Ze keken wel even vreemd op, maar hebben zich verder geen vragen gesteld. Ik vind het jammer, want het is toch niet normaal dat iemand zomaar tonnen afval komt dumpen in een tuin. Dan weet je toch dat er iets niet klopt?”

Quote Al na een uur vonden we een adres terug, op anderhalve kilometer hier vandaan. We zijn gaan kijken en daar hangt een bouwaan­vraag uit en wordt er gereno­veerd. Een deel van het bouwafval is wellicht van die werf afkomstig Nadine Mulumba

Nadine belde de politie, die intussen een proces-verbaal opstelde voor het sluikstort. “Maar van de diefstal is geen proces-verbaal opgesteld”, zegt ze. “Omdat ik schrik had dat de politie weinig zou doen, heb ik samen met vrienden een deel van het afval doorzocht. Al na een uur vonden we een adres terug, op anderhalve kilometer hier vandaan. We zijn een kijkje gaan nemen en daar hangt een bouwaanvraag uit en wordt er gerenoveerd. Een deel van het bouwafval is wellicht van die werf afkomstig. Ik heb de gegevens doorgespeeld aan de politie. Ik hoop echt dat ze te weten komen wie het gedaan heeft, want anders moet ik opdraaien voor alle opruimkosten. Ik heb de burgemeester al gecontacteerd, maar hij kan niets voor me doen.”

Te koop

Intussen heeft Nadine het huis te koop gezet. “Om te kijken of er mensen geïnteresseerd zijn”, zegt ze. “Want intussen betaal ik de huur van een appartement in Ganshoren en de afbetaling van een lening voor dit huis. Ik kan zo niet voortleven. Ik heb een advocaat ingeschakeld en ik heb klacht ingediend tegen onbekenden. Maar ik moet intussen wel vooruit kijken. Eerlijk gezegd heb ik weinig zin om dit huis nog te renoveren. Nog voor ik aan de verbouwing kon beginnen, hangen er al slechte herinneringen aan vast.”

Vrienden van Nadine hebben intussen een solidariteitsactie opgestart. Via deze link willen ze geld inzamelen om de opruimkosten te betalen. Wie tips heeft over het sluikstort kan een mailtje sturen naar solidaritepournadine@gmail.com.

