Tiffany Heymans brengt boek uit: Vertelsels van een macrofotograaf

Het boek is in A5 formaat bestaande uit 120 pagina’s met meer dan 75 foto’s in kleur. Je vindt er zowel persoonlijke verhalen en anekdotes als ervaringen in de natuur, telkens gelinkt aan één of twee foto’s. Bovendien staan er ook leuke weetjes in over insecten en spinnen. Het boek is geschikt voor kinderen, want Tiffany schreef deze bewust in verstaanbare taal. Bij elke foto staan de fotografische gegevens onder en de Nederlandse naam van de soort. Voor het boek werd samengewerkt met uitgeverij Beefcakepublishing in Gent. Tiffany werkte eerder ook al mee aan aan het boek ‘Vuurvlieg, mier en vlinder’ van Petra Vijncke en KNNV uitgeverij, waarvoor ze als macrofotograaf gevraagd werd. Haar allereerste eigen boek schreef ze omdat ze dit een unieke manier vond om het verhaal achter haar foto’s te vertellen.