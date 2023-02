Te weinig kamers geboekt en geen maaltijden voorzien: zo brachten 163 asielzoekers de nacht door in Ibis-hotel Ruisbroek

Halle Veiligere fietspaden en ruimere bushaltes aan Ninoof­sepoort kosten 1,2 miljoen euro: AWV pakt nog dit jaar ‘zwart punt’ aan

Het Agentschap Wegen en Verkeer wil het kruispunt aan de Ninoofsespoort in Halle nog dit jaar veiliger maken. Er wordt 1,2 miljoen euro geïnvesteerd in nieuwe fietspaden en ook de bushaltes zullen heringericht worden. Het kruispunt is officieel een zwart punt en dus is men in Halle blij dat er werken op til zijn. Al is niet iedereen even enthousiast.