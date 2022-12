Stroompanne legt lichtspektakel Harry Potter in Groenenberg stil

Brussel Brusselse regering geeft groen licht voor uitvoering drie schoolcon­trac­ten

Brussel maakt 5 miljoen euro vrij voor investeringen in drie scholen: het Instituut De Mot Couvreur in de Stad Brussel, het Ursulineninstituut in Koekelberg en de school Scheutplaneet in Anderlecht. Dat meldde minister-president Rudi Vervoort donderdag.

