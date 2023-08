Wat te doen dit weekend in Brussel, de Rand en het Pajotten­land: van Zomerpret tot Stories Unfold

Nog geen plannen voor dit weekend? Onze redactie helpt je graag verder met vijf leuke tips voor het weekend van 5 en 6 augustus in Brussel, de Rand en het Pajottenland. Want thuisblijven, dat kan je in de week ook, toch?