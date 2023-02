Standhouder kerstmarkt voor politierechter nadat hij pauze neemt langs snelwegparking

De man keerde in december vorig jaar terug van een kerstmarkt waar hij een standje had. Op de snelwegparking langs de Brusselse Ring in Ruisbroek wilde hij even pauzeren en parkeerde hij zich op een plaats voor mensen met een beperking. De politie kreeg hem in het vizier en liet hem blazen. De man haf 2,12 promille alcohol in het bloed en erkende in de rechtbank dat hij op de kerstmarkt verschillende glazen alcohol gedronken had. Toen hij betrapt werd vroeg hij zich wel af ‘Waarom er alcohol verkocht wordt in een snelwegshop als er toch niet gedronken mag worden achter het stuur.’