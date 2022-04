Stabiliteitsproblemen na waterlek in Brusselbaan

De bewuste woning is gelegen tussen de kruispunten met de Bergensesteenweg en de Grensbeekweg. De nutsmaatschappij stelde er een waterlek vast en momenteel wordt de stabiliteit van het bewuste gebouw in vraag gesteld. In een aanpalende woning is ook de kelder volledig onder water gelopen. Politie, brandweer en nutsmaatschappijen zijn ter plaatse, samen met een stabiliteitsingenieur, om te bekijken wat er nu verder moet gebeuren. Het gebouw dat bedreigd wordt door een mogelijk stabiliteitsprobleem is intussen al geëvacueerd. Een gezin is ondergebracht in een noodwoning van de gemeente, voor een andere bewoonster wordt momenteel nog een oplossing gezocht.