Snelst groeiende sport van Vlaanderen eindelijk in Sint-Pieters-Leeuw te spelen: Leeuwse Padel Club opent in juni eerste terreinen

Overal in Vlaanderen is padel nog steeds een hype. En door corona is de sport alleen maar populairder geworden. Vandaag is het zelfs de snelst groeiende sport maar daar viel in de Zennevallei amper wat te merken. Wie padel wil spelen moet naar Halle of richting Linkebeek trekken. Maar de inwoners van Sint-Pieters-Leeuw kunnen vanaf juni in de eigen gemeente blijven. Nicolas Hulsmans, Mathieu Hulsmans en Sean De Koster openen dan de eerste padelvelden. Vorig jaar ging de gemeente op zoek naar mensen die de padelterreinen wilden aanleggen en uitbaten. Acht kandidaten schreven zich in en uiteindelijk bleek het dossier van de drie jeugdvrienden het sterkste te zijn. De jonge ondernemers zullen acht terreinen uitbaten op twee locaties. Zowel op de site aan het Wildersportcomplex in Zuun als aan de sporthal A.J. Braillard worden vier velden aangelegd.