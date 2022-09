Smile to me! organiseert tiende evenement voor ‘anderskinderen’ in Zonnig Leven

De vzw Smile to me! organiseert voor de tiende keer een activiteit voor ‘anderskinderen’. “‘Anderskinderen’ zijn kinderen en jongeren met een zware fysische en mentale beperking”, klinkt het bij de organisatie. “Net zoals hun broers, zussen, mama’s en papa’s zijn ook zij dol op feestjes. Helaas zijn de meeste feestjes niet aangepast aan de noden van de ‘anderskinderen’, om die reden zetten de vrijwilligers van Smile to me! de handen in elkaar om een feest te bouwen aangepast aan de behoefte van de ‘anderskinderen’. Niet alleen de ‘anderskinderen’ maken we gelukkig, ook zorgen we ervoor dat hun ouders of begeleiders ervaringen en tips onderling kunnen uitwisselen.”

Het evenement gaat door op zaterdag 15 oktober in zaal Zonnig Leven aan de Jan Vanderstraetenstraat. Er zal een kermismolen staan aangepast voor rolstoelgebruikers. Ook de dieren van de zorgboerderij Tinteltuin zijn weer van de partij, er staat een ‘Crazy Kapsalon’ en er is een snoezelruimte voorzien. Zoals elk jaar is er nog een foute party van dj Patrick. Anderskinderen kunnen nog steeds ingeschreven worden op info@smiletome.be of met een telefoontje naar 0498/69.89.96. Er is geen uiterste inschrijvingsdatum.

Kom je enkel voor een hapje of een drankje, dan hoef je je niet in te schrijven. Het feest start vanaf 12 uur. Smile to me! is ook nog op zoek naar vrijwilligers. Wie wil mee helpen kan een seintje geven via de bovenstaande contactgegevens.

