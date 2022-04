Slachtoffer van inbraak vindt spullen terug in Cash Converters-winkel

Drogenbos Café waar Stromae clip van doorbraak­hit ‘Alors on danse’ opnam is klaar voor de sloop: “Hij was zo gechar­meerd dat hij ook nadien geregeld over de vloer kwam”

Het cafeetje waar in 2010 een toen nog onbekende Stromae de clip voor zijn doorbraakhit ‘Alors on danse’ opnam wordt deze week gesloopt. Oud Drogenbos wijkt voor een nieuw woonproject. Het volkscafé stond al een hele tijd leeg en was daardoor compleet vervallen. De zaal achter het café is intussen al afgebroken.

