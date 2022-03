Slachtoffer van inbraak vindt hebben en houden terug in Cash Converters-winkel

In de nacht van 5 op 6 augustus 2020 merkte een inwoner van Ruisbroek op dat hij na een korte afwezigheid ongewenst bezoek had gekregen. De indringer was ervandoor gegaan met zijn tv, een virtualrealitybril en een hoop andere elektronica. Het slachtoffer ging zelf op onderzoek uit en stapte enkele dagen later naar deCash Converters-winkel in Drogenbos. Daar bleken zijn spullen inderdaad te koop te liggen. “Volgens de winkeluitbater waren ze al op 6 augustus, de dag na de inbraak, binnengebracht”, zei het parket. “De uitbater bezorgde ons ook de gegevens van de man die de spullen had aangeboden. Die werd verschillende malen uitgenodigd voor verhoor maar kwam nooit opdagen. Hij werd ook geseind maar kon nooit aangetroffen worden. Ik vorder een gevangenisstraf van één jaar.” Uitspraak op 21 april.