Sint-Pieters-Leeuw zoekt nieuw parkeerbedrijf voor controle blauwe zones

“We hebben van deze gelegenheid gebruik gemaakt om twee vernieuwingen in te schrijven”, legt schepen van Mobiliteit Olivier Huygens (N-VA) uit. “Bij een controle in deelgemeente Ruisbroek zal telkens het hele gebied worden gecontroleerd en niet langer een deel ervan. Voor de aanvraag van bewonerskaarten wordt er in Ruisbroek zelf een zitdag gehouden van 1 uur per week. 85 procent van de aanvragen worden volledig digitaal behandeld, maar voor de 15 procent die nog graag naar het loket komen, zal dat dus voortaan in de eigen deelgemeente mogelijk zijn.”

Ook de inzet van de parkeerwachters verandert. “Tot nu toe voerde het parkeerbedrijf 80 procent van de controles uit in Ruisbroek”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “De rest deden onze gemeenschapswachters. In de nieuwe overeenkomst laten we het parkeerbedrijf ook de andere blauwe zones controleren: het Weerstandsplein in Negenmanneke, Rink in het centrum en de buurtparking op de Meerweg. Zo behouden we de oorspronkelijke doelstelling om onze gemeenschapswachters voor 60 procent preventief in te zetten en voor 40 procent op handhaving.”