Sint-Pieters-Leeuw wil elk kind speelplek geven in de buurt van de woning

Sint-Pieters-LeeuwDe gemeente Sint-Pieters-Leeuw wil af van de versnippering aan speelpleintjes in de gemeente en wil voortaan dat kinderen op een aanvaardbare afstand van hun huis kunnen spelen in een speeltuin. Tegelijk moeten de speelpleinen een ontmoetinsgplek voor jong en oud worden.

Daarom is er nu werk gemaakt van een speelterreinvisie. “We willen vooral inzetten op het creëren van ontmoetingsplekken om zo de sociale cohesie te bevorderen”, zegt schepen van Jeugd An Speeckaert (CD&V). “Verder vinden we het ook belangrijk dat de speelterreinen onderhoudsvriendelijk worden ingericht. Met deze visie willen we goed doordacht en weloverwogen keuzes maken waar we speelterreinen gaan inrichten en wanneer speelterreinen vernieuwd moeten worden.”

Nieuw is dat de gemeente af wil van kleinere pleintjes waar slechts één toestel staat. In de plaats wil men speeltuinen inplanten per buurt of woongebied.

Voor de kleinere speelterreinen ligt de focus op een natuurlijke speelomgeving waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. De grotere speelterreinen, zoals bijvoorbeeld de Wipweide, worden uitdagend ingericht. Voor deze grotere terreinen engageert het bestuur zich om minstens één inclusief speelterrein te voorzien. Daar zullen ook kinderen met een motorische, visuele, mentale of andere beperking zich kunnen uitleven. Volgens Vlaams Belang-gemeenteraadslid Eddy Longeval (Vlaams Belang) wordt er te weinig voorzien voor kinderen met een beperking. Maar dat weerlegt schepen Speeckaert. “We kiezen er net bewust voor om één groot terrein helemaal inclusief in te richten”, zegt ze. “Ik denk dat dit een betere keuze is dan ergens één inclusief toestel te voorzien.”

Groen vraagt dan weer om de speelzones rookvrij te maken. “Dat is iets waar we werk van zullen maken”, zegt Speeckaert. “Maar dat moeten we speelterrein per speelterrein afbakenen.”

Intussen is er al één speelterrein dat volgens de nieuwe visie zal aangelegd worden. In de Seizoenswijk werd een participatietraject opgestart om in te spelen op de wensen en de noden van de buurt.

