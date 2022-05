Sint-Pieters-Leeuw wil beroep doen op subsidies van nieuwe Vlaams ‘Plan Samenleven’

Sint-Pieters-Leeuw Snelst groeiende sport van Vlaanderen eindelijk in Sint-Pie­ters-Leeuw te spelen: Leeuwse Padel Club opent in juni eerste terreinen

Leeuwenaren kunnen binnenkort eindelijk padel spelen in hun eigen gemeente. De sport is al enkele jaren een hype maar in de Zennevallei is er nauwelijks aanbod. Drie jeugdvrienden willen daar verandering in brengen en zullen meteen acht terreinen uitbaten op de sportsites in Zuun en Ruisbroek.

6 mei