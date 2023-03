Sint-Pieters-Leeuw plant dit jaar nog 66 bijkomende publieke laadplaatsen

“We hebben die 66 extra laadplaatsen in maart 2023 besteld, maar we hebben nog geen bevestiging wanneer die allemaal geïnstalleerd kunnen worden door de aangeduide leverancier in de opdrachtencentrale van de Vlaamse Overheid”, laat burgemeester Jan Desmeth (N-VA) weten. “Voorlopig gaan we ervan uit dat ze allemaal voor het einde van dit kalenderjaar kunnen aangebracht worden. Een definitieve bevestiging van de levertermijn verwachten we de komende weken.”

Gratis laden?

Wie zijn of haar elektrische wagen in Sint-Pieters-Leeuw wilt laden, zal afhankelijk van de aanbieder. “Je zal hetzelfde betalen als in alle andere gemeenten van Vlaams-Brabant aangezien dit een opdracht is die door het agentschap Mobiliteit en Openbare Werken per provincie is georganiseerd”, aldus Desmeth nog. “Gratis opladen in onze gemeente kan niet. Gratis bestaat niet en is – eerlijk gezegd – ook geen goed beleid. Want gratis betekent meestal hetzelfde als ‘de belastingbetaler’. Bij het plaatsen van een laadpaal moet je vooral zien - zolang dit op eigen terrein is - dat het door hem/haar gevraagde vermogen mogelijk is op het net van Fluvius.”