Sint-Pieters-Leeuw neemt maatregelen in L.A. Schockaertstraat: “Toestanden waren onhoudbaar”

In de straat zijn bedrijven gevestigd maar wonen ook mensen. Omdat de bedrijven vaak vrachtwagens in de straat laten parkeren, ontstaan gevaarlijke situaties. “Het is aangewezen dat vrachtwagens laden en lossen op het eigen terrein van het bedrijf”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Helaas is dat niet altijd mogelijk. Dagelijks gebruiken die vrachtwagens het voetpad om manoeuvres uit te voeren of blijven ze er op staan. Bovendien laden en lossen sommige vrachtwagens op straat, waardoor zij de in- en uitgang van woningen blokkeren. Deze toestanden zijn ontoelaatbaar.”