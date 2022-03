Sint-Pieters-Leeuw lanceert burgerbudget voor klimaatprojecten

Het burgerbudget is één van de acties die het gemeentebestuur onderneemt om de doelstellingen van het lokaal energie- en klimaatpact te bereiken. Dat klimaatpact is een overeenkomst tussen Vlaanderen en de lokale besturen om samen een nodige verandering in het energie- en klimaatbeleid waar te maken. Sint-Pieters-Leeuw voorziet een budget van 5.000 euro voor de realisatie van klimaatprojecten voor en door inwoners. Het gaat om projecten die te maken hebben met vergroening, renovatie en hernieuwbare energie, duurzame mobiliteit en droogteproblematiek.

Een onafhankelijke jury beoordeelt alle ontvankelijke projectvoorstellen en geeft een score op 100. Wie een score van minstens 60 haalt, kan door naar de volgende ronde. Van 6 tot 26 juni kan iedere inwoner dan stemmen op zijn drie favoriete projecten. Deze stemming weegt voor de helft door in de eindbeoordeling. In de loop van de maand juli wordt dan bekend gemaakt welke projecten mogen uitgevoerd worden met het burgerbudget. Per project bedraagt dit minimum 500 euro en maximum 2.500 euro. Iedereen kan een voorstel indienen via www.leeuwdenktmee.be/burgerbudget.