Sint-Pieters-Leeuw laat street art-kunstenaars los op gevels in Ruisbroek en Negenmanneke

Sint-Pieters-Leeuw/Drogenbos Drie Fonteinen­brug vooral bestemd voor vrachtver­voer, toch wordt ze officieel ingefietst: hoe nieuw bouwwerk over kanaal ook ‘missing link’ voor fietsers is

Zaterdagmiddag 9 juli kan vanaf 12 uur het verkeer eindelijk over de nieuwe Drie Fonteinenbrug rijden. Dat is goed nieuws voor bedrijven op de grens van Drogenbos en Sint-Pieters-Leeuw want het zwaar vrachtvervoer zal vanaf de Brusselse Ring vlotter de kanaalzone kunnen bereiken. Toch werd tijdens de inhuldiging gekozen om de brug in te fietsen. Daar was een goede reden voor. Want niet enkel de economie vaart wel bij de nieuwe brug die bijna 16 miljoen euro kostte.

10 juli