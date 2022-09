Sint-Pieters-Leeuw is twee monumentale muurschilderingen rijker

Kunstenaars Simon Mannaerts en Toon Van Ishoven mochten zich uitleven op gevels in Ruisbroek en het Negenmanneke. In Ruisbroek ging Mannaerts aan de slag om toekomst, duurzaamheid en mobiliteit in de kijker te plaatsen. In de wijk Negenmanneke werd een muur van de Sint-Stevensschool beschilderd door Toon Van Ishoven. De opvallende blauwe rugtas staat symbool voor de school als een plek waar ‘bagage’ opgedaan kan worden en waar kennis plus ervaringen worden verkregen die kinderen wapenen voor de toekomst. De papieren vliegtuigjes die uit de tas vliegen, met speelse kindertekeningen erop, lijken helemaal op te gaan in de omgeving. Aan de rugzak hangt een sleutelhanger die verwijst naar de ‘Negenmannekes’-munt die in de gemeente welbekend is. “Met de eerste fase van dit streetart project willen we drie doelstellingen bereiken”, legt burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw uit. “We willen het straatbeeld opfleuren, cultuur aanbieden en een boodschap meegeven. De eerste twee locaties werden gekozen in het centrum van Ruisbroek en wijk Negenmanneke. Ik ben best tevreden met de zeer geslaagde eindresultaten. Het zal ons zeker aanzetten om binnenkort na te denken over een volgende stap.”