Sint-Pieters-Leeuw denkt er aan om speelstraten opnieuw in te voeren

Speelstraten zijn straten die voor bepaalde periodes afgesloten worden voor het verkeer en enkel voor bewoners met de wagen toegankelijk zijn zodat kinderen er kunnen spelen. Oppositiepartij Groen had de invoering van speelstraten op de agenda gezet van de gemeenteraad. “Iedere zomer zie ik in zoveel andere gemeenten mooie initiatieven waarbij bewoners het voortouw nemen om iets te organiseren voor hun buurt. Zoiets moeten we ook in Sint-Pieters-Leeuw voor elkaar kunnen krijgen”, aldus Groen-gemeenteraadslid Jeroen Steeman.

Doordacht

Helemaal nieuw is het concept in Sint-Pieters-Leeuw niet. Tot 2004 konden inwoners al hun straat tijdelijk laten omvormen tot speelstraat. “Maar omdat er geen kinderen buiten speelden werden de speelstraten afgevoerd”, weet schepen van Jeugd An Speeckaert (CD&V). “We zijn zeker niet tegen het voorstel van Groen en laten onze diensten het idee verder bestuderen. Niet enkel de jeugddienst is betrokken maar ook de dienst Maatschappelijke Veiligheid. Want de invoering van speelstraten moet doordacht gebeuren. En we hopen natuurlijk dat er dan dit keer wel kinderen spelen.” Pas de komende maanden zal dan ook een definitieve knoop doorgehakt worden.