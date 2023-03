Sammy Mahdi bezoekt Revalidatieziekenhuis Inkendaal naar aanleiding van Dag van de Zorg

Zondagnamiddag werd Sammy Mahdi rondgeleid op het domein van revalidatieziekenhuis Inkendaal waar hij onder andere het outdoor revalidatie-aanbod leerde kennen. Via interactieve activiteiten op het parcours ervaarde de voorzitter wat het is om te revalideren in Inkendaal.

“Initiatieven als de Dag van de Zorg zijn van groot belang. Er staan veel vacatures open in de zorg. Doordat jongeren vandaag de kans krijgen om een unieke blik achter de schermen te krijgen van een zorginstelling raken ze hopelijk gemotiveerd om in deze sector aan de slag te gaan. Bij Inkendaal kiest men voor een duurzame, multidisciplinaire aanpak met oog voor innovatie en dat in een groene oase. Dat maakt van hen een goed voorbeeld van een zorginstelling die klaar is voor de toekomst. Het was dan ook een boeiend bezoek.”, aldus Mahdi.