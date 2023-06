Rozenfestival duurt de hele zomer met workshops en begeleide rondleidingen

Kermis Pepingen is terug van weggeweest

In de zomer van 2023 is het weer zover: Kermis Pepingen kent zijn wedergeboorte op 19 en 20 augustus en wil weer een vlaag van beleving door de gemeente blazen. Drie ambitieuze jonge mannen willen zo de droom van vele Pepingenaren omzetten in één groot feest.