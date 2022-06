Rotsblokken jagen sluipverkeer uit woonwijk. Toch zijn fietsers ontevreden: “Wie bedenkt nu zo’n gevaarlijke oplossing?”

De Vogelenzangwijk in Anderlecht wordt al jaren geteisterd door sluipverkeer. En dus werd er ingegrepen door het gemeentebestuur. Op verschillende locaties werd een knip geplaatst zodat chauffeurs moesten om rijden en daardoor geen tijdwinst meer boekten door in de kleine straatjes te duiken. Maar de eerste knip kon handig omzeild worden. En dus werden er rotsblokken gezet in op een stukje Vogelenzangstraat waar je niet om heen kan met de wagen. Goed nieuws voor de fietsers en voetgangers die van daar uit onder andere naar het Sint-Niklaasinstituut gaan. Maar bij die zwakke weggebruikers klinkt vooral gemor. Want fietsers vinden de blokken ronduit gevaarlijk en slecht aangeduid.

Twee massieve rotsblokken op de grens van Anderlecht en Sint-Pieters-Leeuw verspereen de doorgang voor sluipverkeer op de Vogelenzangstraat.

“Te gek voor woorden”, aldus een buurtbewoonster die deze week haar hart luchtte toen ze burgemeester Jan Desmeth (N-VA) van Sint-Pieters-Leeuw kon spreken tijdens een persconferentie over de nieuwe Volle Gaas-fietsroute. “Wie bedenkt zo’n oplossing? Ik heb een kindje van 3 jaar waarmee ik hier fiets”, zei ze. “Het gaat wat bergaf en dus maakt ze snelheid. Maar de eerste keer dat na die bocht de rotsblokken plots opdoken kon ze zelf gelukkig nog op tijd een blok ontwijken. Dit is echt niet veilig. Dat daar auto’s tegen rijden kan me niet schelen maar de veiligheid van mijn kind is wel het belangrijkste.”

De Vogelenzangwijk is bestemd voor lokaal verkeer maar dat maakt voor sluipverkeer weinig uit.

De vrouw kreeg meteen gelijk van de burgemeester. “We waren op de hoogte van de plannen van Anderlecht”, zegt burgemeester Jan Desmeth (N-VA). “Aanvankelijk had men dus een knip voorzien hogerop in de straat op het grondgebied van Anderlecht zelf. Maar dat haalde weinig uit. En dus is de knip nu op Leeuws grondgebied gezet. Men heeft dat gecommuniceerd maar de opstelling is niet ideaal. We begrijpen het ongenoegen en contacteerden zelf al de collega’s in Anderlecht. Tegen het einde van deze maand zullen de blokken weggehaald worden. Als dat niet het geval is halen we zelf weg want dit vinden we natuurlijk niet veilig.”

Veel klachten

De maatregelen die de gemeente Anderlecht voor de Vogelenzangwijk nam vallen trouwens ook niet in goede aarde bij de bewoners zelf. Zo zijn er klachten vanuit de Strobloemenlaan omdat daar de mensen veel meer moeten om rijden. Parkeerplaatsen wijken dan weer voor een breed tweerichtingsfietspad. We contacteerden Anderlechts schepen van Mobiliteit en Openbare Werken Susane Müller-Hubsch voor een reactie maar kregen geen antwoord. In Franstalige media gaf ze vorige maand aan dat met de maatregelen ze vooral wil dat scholieren opnieuw de fiets nemen naar de vijf scholen die er in de buurt gevestigd zijn.

