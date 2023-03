RECONSTRUCTIE. Guillaume (28) toont hoe hij 27-jarige Steven in zijn appartement doodstak tijdens verkeerd gelopen date

In de Joseph Depauwstraat in Sint-Pieters-Leeuw heeft maandag de reconstructie plaatsgevonden van de moord op de 28-jarige Steven C. uit Sint-Lambrechts-Woluwe . Het slachtoffer was in mei vorig jaar op bezoek in het appartement van de verdachte toen het ‘s nachts compleet verkeerd liep. Steven bloedde dood in de douche na een messteek in de hals terwijl de verdachte in paniek zijn werkgever alarmeerde.

Meer dan zestig onderzoekers, politiemensen, magistraten, onderzoeksrechter en agenten van de Civiele Bescherming zakten maandag af naar de Joseph Depauwstraat voor de wedersamenstelling van de gruwelijke feiten. Die speelden zich af op 24 mei van vorig jaar in het appartement aan de achterzijde van het gebouw. Maandag draaide alles om één persoon: de toen 27-jarige Guillaume H., bewoner van het bewuste appartement. Bewoner was hij er in mei 2022 alleszins nog maar een maand en voor zover buurtbewoners hem kenden vonden ze Guillaume een nette en vriendelijke jongeman.

Maar in de nacht van maandag 23 op dinsdag 24 mei liep het compleet fout in de flat. Guillaume had leeftijdsgenoot Steven C. op bezoek, naar verluidt voor een date. De drank vloeide rijkelijk en geluid bleef niet meer binnen de grenzen. Buren hoorden rond 2 uur luide discussies en kloppen op tafels of muren. Eén van de buren ging verhaal halen en vroeg de mannen om het wat kalmer aan te doen. Guillaume zou toen zichtbaar onder invloed zijn geweest, maar excuseerde zich meermaals bij zijn buurman.

Een pop vertolkte de rol van slachtoffer Steven C.

Wat er vervolgens gebeurde is onduidelijk. De sfeer moet op z’n zachtst gezegd omgeslagen zijn en Guillaume haalde met een mes uit naar Steven. Die werd dodelijk in de keel geraakt en bloedde in de douche dood. De bewoner belde in paniek zijn 28-jarige werkgever die eveneens in Sint-Pieters-Leeuw woont. Toen die arriveerde en zag wat er was gebeurd, belde die onmiddellijk de hulpdiensten. Alle hulp kwam helaas te laat voor het slachtoffer en Guillaume belandde in de cel. Ook zijn werkgever werd even gearresteerd, maar mocht snel weer beschikken.

De verdachte heeft maandag tijdens de urenlang durende reconstructie moeten tonen wat er zich heeft afgespeeld in het appartement, waarvan de ramen met zwarte folie bedekt werden. Rondom het gebouw werden door de Civiele Bescherming hekken geplaatst, om het geheim van het onderzoek te kunnen bewaren. Of de reconstructie nieuwe elementen aan het licht heeft gebracht of duidelijkheid heeft kunnen scheppen is onduidelijk. Pas rond 13 uur was de wedersamenstelling volledig afgelopen en kon gestart worden met de afbraak.

© Tom Vierendeels

© Tom Vierendeels

