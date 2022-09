Rechterrijstrook versperd op Brusselse Ring ter hoogte van Parking Ruisbroek

Halle Trio breekt in in tankstati­on. Slechts een van hen wordt veroor­deeld

Een jonge Roemeen is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 14 maanden, waarvan de helft met uitstel, omdat hij betrokken was bij de inbraak in een tankstation in Halle. De man was bij de feiten op heterdaad betrapt terwijl twee andere daders aan de politie konden ontkomen.

8 september