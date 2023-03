Racekampioen rijdt 52 kilometer per uur te snel op R0

De twintigjarige jongeman werd op 16 september 2021 geflitst op de Brusselse ring in Ruisbroek. De snelheidscamera registreerde een snelheid van 152 kilometer per uur, terwijl er maar 100 is toegelaten. Extra pech: de twintiger had nog maar enkele maanden zijn rijbewijs en was dus een beginnend bestuurder. Al valt beginnend hier relatief te noemen. De jongeman won onder meer al de Ford Fiesta Cup en het racen heeft dan ook nog weinig geheimen voor hem. “Een jeugdzonde”, noemde zijn advocaat het. De rechter sprak een boete van 400 euro waarvan de helft met uitstel, een rijverbod van 14 dagen en het opnieuw opleggen van het theoretisch examen uit.